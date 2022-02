Social-Media-Star des Tages: Annalena Baerbock

Eines muss man Annalena Baerbock lassen. Die deutsche Außenministerin schafft es immer wieder, Twitter-Deutschland in Aufruhr zu versetzen. Am Mittwoch verursachte sie dort gleich mit zwei Hashtags Wellen der digitalen Empörung. Unter #diesejungedame gab es erst viel Kritik an einer Äußerung des Tagesspiegel-Journalisten Christoph von Marschall. Der hatte im ZDF-Morgenmagazin Aufnahmen von Baerbock in Schutzweste an der »Front« im Donbass mit den Worten kommentiert, die Bilder seien entlarvend. »Diese junge Dame, die unsere Außenministerin ist«, habe sich bei ihrem Auftri...