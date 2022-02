Von Schnee, Sonne und Wellen

Die unterschiedlichen Haltungen bei der Wahl des Staatschefs haben in der faschistischen Allianz – bestehend aus der Lega des früheren Innenministers Matteo Salvini, der Forza Italia (FI) von Expremier Silvio Berlusconi und Giorgia Melonis Brüdern Italiens (FdI) – zum Bruch geführt. Das Bündnis sei »geschmolzen wie Schnee in der Sonne«, sagte Salvini am Sonnabend laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA.

Streitpunkt war das weitere Vorgehen des sogenannten Mitte-rechts-Bündnisses bei der Präsidentenwahl, nachdem zunächst der Versuch, Berlusconi, und danach, Premier Mario Draghi durchzubringen, gescheitert war. Im Anschluss unterstützten Lega und FI die Wiederwahl des Amtsinhabers Sergio Mattarella vom sozialdemokratischen Partito Democratico (PD). Mit ihren Stimmen wurde er am 30. Januar im achten Wahlgang von 759 der 1.009 Abgeordneten, Senatoren und Vertretern der Regionen gewählt.

Meloni erklärte bereits einen Tag darauf auf Facebook: »Wenn es nach...