PLO wählt Abbas-Vertraute

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat der Zentralrat der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) in Ramallah das 61 Jahre alte Fatah-Mitglied Hussein Al-Scheich zum neuen Generalsekretär und Chefunterhändler der PLO mit Israel gewählt. Er ersetzt Saeb Erekat, der im November 2020 an Covid-19 verstorben war. Das meldete die Nachrichtenagentur WAFA.

Die PLO ist nun fast vollkommen in der Hand der Fatah: Scheich ist einer der engsten Vertrauten des betagten palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas und sein möglicher Nachfolger. Er unterhält laut der Nachrichtenagentur Reuters gute Beziehungen zu Israel und den USA. Neuer Vorsitzender des Palästinensischen Nationalrats, des Parlaments der PLO, ist Rauhi Fattuh, ebenfalls von der Fatah. Auch ihm werden Chancen eingeräumt, Abbas zu beerben. Nach dem plötzlichen Tod von Jassir Arafat am 11. November 2004 war Fattuh bereits für kurze Zeit bis zur Wahl von Abbas im Januar 2005 Interimspräsident gewesen....