Zum Inhalt dieser Ausgabe | Die Prognose der Heimbetreiber Höherer Pflegemindestlohn bedeutet höhere Kosten für Bewohner Susanne Knütter Der Pflegemindestlohn steigt, und ergo steigen auch die Kosten für die Heimbewohner. So ist das hierzulande. Die Partei Die Linke und Verdi fordern grundlegende Änderungen. Die Pflegemindestlohnkommission hat sich am Dienstag einstimmig auf höhere Mindestlöhne geeinigt. Wie Bundesarbeits- und Bundesgesundheitsministerium gemeinsam erklärten, sollen die Mindestlöhne für Hilfskräfte bis Ende 2023 schrittweise von aktuell zwölf auf 14,15 Euro steigen, für qualifizierte Hilfskräfte von 12,50 auf 15,25 Euro und für Pflegefachkräfte von 15 Euro auf 18,25 Euro. Erhöhungen sind jeweils zum 1. September 2022, 1. Mai 2023 und 1. Dezember 2023 vorgesehen. Eine erste Steigerung soll zum 1. April erfolgen. Sie hatte die Kommission bereits beschlossen. Neben höheren Mindestlöhnen empfiehlt die Kommission auch mehr Urlaubstage. Demnach sollen Beschäftigte mit einer Fünftagewoche für das Jahr 2022 über den gesetzlichen Anspruch hinaus zusätzlich sieben Tage erhalten, für ...

