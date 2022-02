Gegen Erdogans Agenten

Vermummte Personen haben in der Nacht zum Mittwoch vergangener Woche die Scheiben der Zentrale des islamischen Dachverbandes ATIB im Wiener Gemeindebezirk Favoriten mit einem Hammer attackiert. Mindestens zehn Scheiben gingen zu Bruch, weitere wurden beschädigt. Fatih Yilmaz, der Vorsitzende des Verbandes, der ausgeschrieben »Türkisch-islamische Union für kulturelle und soziale Zusammenarbeit in Österreich« heißt, sprach anschließend von »Muslimfeindlichkeit, Terrorismus und Rassismus«. Freiheit der Religionsausübung sei »ein hohes Gut unserer Demokratie, und Orte der Religionsausübung dürfen keine Zielscheibe von Hass sein«, verurteilte Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) den Angriff. Der Großteil der österreichischen Medien schloss sich unhinterfragt der Linie an, dass es sich um einen muslimfeindlichen und rassistischen Anschlag gehandelt habe.

Dem widerspricht ein Bekennervideo, für dessen Authentizität schon spricht, dass sich die Angreifer beim...