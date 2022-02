Christiane F.: Wir Kinder vom Bahnhof Zoo

Westberlin, Gropiusstadt, 1975, eine eher unwirtliche Atmosphäre: Christianes Eltern leben getrennt. Die 13jährige fühlt sich verlassen und trifft sich an den Wochenenden mit der etwas älteren Kessi in der Diskothek. Schnell stellt sie fest, dass fast alle ihre neuen Freunde Heroin konsumieren. Ihre Mutter will die Veränderungen, die mit Christiane geschehen, nicht wahrnehmen. BRD 1981. Regie: Uli Edel, Drehbuch u. a. Kai Hermann, der den Fall recherchierte und damit einen Bestseller landete.

Arte, 20.15 Uhr

Unantastbar – Der Fall ­Harvey Weinstein

Der Skandal um den Filmproduzenten und Sexualstraftäter Harvey Weinstein brachte die Me-too-Bewegung ins Rollen und ihn selbst ins Gefängnis. Die Dok...