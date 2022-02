Zum Inhalt dieser Ausgabe | Verschmutzern droht Strafe Niederländische Justiz ermittelt gegen Stahlkonzerne wegen möglicher Kontamination der Umwelt Gerrit Hoekman Die Justiz in den Niederlanden nimmt strafrechtliche Ermittlungen gegen Manager von Tata Steel IJmuiden und dem Restproduktverwerter Harsco Metals Holland auf. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft vergangene Woche auf ihrer Homepage mit. Die Verantwortlichen der beiden Unternehmen sollen vorsätzlich gefährliche Stoffe in Luft, Boden und Wasser gebracht haben. »Das ist ein phantastischer Beschluss«, freut sich die Anwältin Bénédicte Ficq, die mehrere hundert Anwohnerinnen und Anwohner vertritt, die Tata Steel im vergangenen Jahr angezeigt haben. »Das ist ein sehr wichtiges Signal gegen die Verschmutzer«, sagte sie am vergangenen Mittwoch gegenüber der Tageszeitung Het Parool. Schlimmstenfalls können die Vergehen mit zwölf Jahren Gefängnis bestraft werden. Theoretisch jedenfalls. Den Managern droht aber – wenn überhaupt – wohl maximal eine moderate Geldstrafe. Am Donnerstag mussten Vertreter der niederländischen Tochter des US-Unternehmens Harsco Metals v...

