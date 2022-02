Zum Inhalt dieser Ausgabe | Überwachung in großem Stil Israels Polizei hat Telefone von Regierungsmitgliedern, Politikern und Aktivisten abgehört Knut Mellenthin Nach Vorwürfen gegen die israelische Polizei wegen illegaler Überwachungsmaßnahmen fordern Regierungsmitglieder, Abgeordnete und andere Politiker die Einsetzung eines staatlichen Untersuchungsausschusses. Ein solches Gremium hätte mehr Rechte als die staatliche Untersuchungskommission, deren Bildung der Minister für innere Sicherheit, Omer Barlev, schon am Montag angekündigt hatte. Premierminister Naftali Bennett von der Partei Jamina (Die Rechte) verteidigte am Montag gegenüber Journalisten zwar grundsätzlich den Einsatz von Software zur Telefonüberwachung gegen »Terroristen, organisierte Kriminalität und Schwerverbrecher«, schränkte aber ein, dass diese Mittel nicht angewandt werden dürften, um großflächig israelische Bürgerinnen und Bürger oder Personen des öffentlichen Lebens »abzufischen«. Daher müsse man »genau untersuchen, was passiert ist«. Er werde mit der gerade erst ernannten neuen Generalstaatsanwältin Gali Baharaw-Miara über das Vorgehen berat...

Artikel-Länge: 3917 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen