Etappensieg für Kurierfahrer

Um außerordentliche Kündigungen von Betriebsräten zu stoppen, braucht es kein langwieriges Hauptverfahren mehr. Das machte das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg in einer Entscheidung vom Montag klar. Entlassene Arbeiter haben demnach den Anspruch, mit einer einstweiligen Verfügung schnell eine Weiterbeschäftigung zu erwirken.

In dem Fall hatte ein gekündigter Fahrradkurier geklagt. Der Rider – so werden die Fahrradkuriere bei dem Lieferdienst Gorillas genannt – hatte am 8. Oktober 2021 einen Anruf von einer unterdrückten Nummer erhalten. Die Person hätte sich als Mitarbeiter von Gorillas ausgegeben und ihm mitgeteilt, dass er fristlos entlassen sei, erklärte der betroffene Rider Daim am Dienstag gegenüber junge Welt. Aus Angst vor weiteren Repressionen durch Gorillas möchte er seinen richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen. Die telefonische Kündigung erfolgte wenige Tage nach einer Welle an wilden Streiks in Berlin und Leipzig, mit dem die Beschäf...