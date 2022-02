Am Strand zu Tode geprügelt

Die Empörung ist groß: In mehreren Städten Brasiliens ist es am Sonnabend zu Protesten gegen den brutalen Mord an dem 24jährigen Kongolesen Moïse Kabagambe sowie gegen Rassismus und rechte Gewalt im Land gekommen. Bereits am Donnerstag demonstrierte in Rio de Janeiro, dem Ort des Verbrechens, die Jugendorganisation »Levante Popular da Juventude«. Mit Transparenten, auf denen »Fogo nos Racistas« (Feuer den Rassisten) geschrieben stand, zogen sie vor die Tropicália-Bar am Strand des Reichenviertels Barra da Tijuca, wo Kabagambe eine Woche zuvor zu Tode geprügelt worden war.

Gegenüber brasilianischen Medien erklärte die protestierende Maíra Marinho am Donnerstag: »Schwarze Jugendliche hatten in Brasilien nie vollen Zugang zu ihren Rechten.« Der Fall Moïse habe das Fass nun zum Überlaufen gebracht. »Deshalb sind wir von Levante hier, um diese Verhältnisse anzuprangern und zu sagen, dass die Jugend die Gewalt gegen schwarze Jugendliche, die jeden Tag besonders ...