Weltraumeroberungen

»Es dauert nicht mehr lang, dann wird Weltraumschrott die Raumfahrt verhindern. Schon heute müssen Satelliten jede Woche Ausweichmanöver fliegen«, hieß es am 4. Januar in der FAZ. Hinzu kommen noch »Tausende Satelliten«, die Elon Musk für sein »All-Internet« hochschießen will. Und die Chinesen bauen seit kurzem im Orbit an einer kilometergroßen Raumstation.

Der polnische Dokumentarfilmer Maciej Drygas interviewte einige Kosmonauten für seinen Film »Im Zustand der Schwerelosigkeit« (1995). Ausgangspunkt war ein Raumfahrtereignis: Der Kosmonaut Sergej Krikaljow, der 16mal am Tag die Erde mit der 1986 in Betrieb genommenen Weltraumstation »Mir« (Frieden/Welt) umkreiste, konnte nicht wie geplant zurückkehren, weil die sich auflösende Sowjetunion dafür kein Geld mehr hatte. Langsam gingen die Lebensmittel oben zur Neige. »Ich fühle eine gewisse emotionale Anspannung«, gab Krikaljow per Funk zu Protokoll. Er und sein Kollege Alexander Wolkow konnten erst nach 31...