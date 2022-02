Kein Kurswechsel

Die von den größten Erdölexporteuren der Welt, Saudi-Arabien und Russland, geführte Arbeitsgemeinschaft »OPEC plus« bleibt bei ihrer am 18. Juli 2021 vereinbarten Strategie: Ihre Fördermenge soll in jedem Monat um 400.000 Barrel pro Tag steigen. Das gilt nun auch für März dieses Jahres, wie am Mittwoch während einer Ministerkonferenz der Gemeinschaft beschlossen wurde, die – wie seit Beginn der Coronapandemie – wieder als Videoschaltung stattfand. 400.000 Barrel pro Tag entsprechen ungefähr 0,41 Prozent des Weltverbrauchs und etwa einem Prozent der Gesamtförderung der »OPEC plus«, die sich seit 2016 um eine gemeinsame Strategie zur Stabilisierung der Ölpreise auf einem mittelhohen Niveau bemüht.

Mit der geplanten monatlichen Steigerung um derzeit 400.000 Barrel pro Tag wird schrittweise die historisch beispiellose Kürzung um 9,7 Millionen Barrel pro Tag zurückgenommen, auf die sich die Staaten der Arbeitsgemeinschaft am 12. April 2020 für die nächsten zwei...