Der alte ist der neue

Am Donnerstag ist in Rom Sergio Mattarella vom sozialdemokratischen Partito Democratico (PD) für eine zweite Amtszeit als Präsident Italiens vereidigt worden. Eingeleitet wurde die Zeremonie am Donnerstag traditionsgemäß mit dem Läuten der Glocke des Palazzo Montecitorio, dem Sitz der Abgeordnetenkammer. Mattarella wurde dort von den Präsidenten der Kammer und des Senats empfangen. Anschließend schwor der 80jährige, wie in der Verfassung festgelegt, sein Amt »zum Wohl der Republik und mit Respekt für die Verfassung auszuüben«. 759 der 1.009 Abgeordneten, Senatoren und Regionenvertreter hatten am Sonnabend für eine weitere Legislatur des amtierenden Staatschefs gestimmt.

Der ehemalige Verfassungsrichter war nach tagelangem politischen Gezerre wiedergewählt worden. Eigentlich hatte Mattarella sein Amt Anfang Februar aufgeben wollen. Doch nach sieben vergeblichen Wahlgängen bei der Präsidentschaftswahl erklärte er sich zu einer weiteren Amtszeit bereit. Wie A...