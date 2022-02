Dritter Anlauf

Parallel zu den laufenden Normalisierungsverhandlungen haben die verfeindeten Staaten Armenien und Türkei nach zwei Jahren Linienflüge wiederaufgenommen. Am Mittwoch abend landete die erste Maschine aus Jerewan kommend in Istanbul, wie Reuters berichtete. Kurz darauf ging der nächste Flug in umgekehrte Richtung. Doch während Nachrichtenagenturen in dem Schritt ein Zeichen der politischen Entspannung sehen, hört man aus beiden Staaten weit weniger Euphorie.

Denn die seit Mitte Januar laufende Verhandlung ist der dritte Versuch innerhalb von 30 Jahren, diplomatische Beziehungen zu etablieren. Zwar hatte Ankara 1991 nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion das unabhängig gewordene Armenien zügig anerkannt und Verhandlungen aufgenommen. Im Zuge des Kriegs zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Provinz Arzach (auch Berg-Karabach genannt) beendete Ankara jedoch 1993 die Gespräch...