Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Der Kampf geht weiter« Gewerkschaftsforum für die Freiheit von Mumia Abu-Jamal: Erklärung des Generalsekretärs der südafrikanischen NUMSA. Dokumentiert in Auszügen Irvin Jim »Es ist uns eine Ehre, Teil des internationalen Gewerkschaftsaufrufs für die sofortige Freilassung von Mumia Abu-Jamal und allen anderen antirassistischen und antiimperialistischen Freiheitskämpfern zu sein. Die NUMSA ist eine marxistisch-leninistisch inspirierte Gewerkschaft, die gegen den Imperialismus kämpft, der entmenschlichende und brutale Gewalt ausübt, damit eine kleine Minderheit auf Kosten der Masse der Armen dauerhaft Reichtum anhäufen kann. Deshalb ist unsere einzige Option, uns der internationalen Solidarität zu verpflichten. Ohne die Einheit der Arbeiterklasse können wir die kapitalistischen Unterdrücker nicht besiegen. Wir begreifen die anhaltende Verteufelung von Mumia Abu-Jamal und anderen politischen Gefangenen im Zusammenhang mit der Bürgerrechtsbewegung und dem Befreiungskampf der Schwarzen in den USA. Es ist eine vernichtende Anklage gegen die amerikanische Freiheit, dass bis heute Mitglieder der Black Panther Party lebenslänglich im G...

