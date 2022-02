Mit einem Knaller

In Paraguays Hauptstadt Asunción wurden am Sonnabend die Halbfinals der 13. Conmebol Copa América im Futsal ausgetragen. Ursprünglich hatte das Turnier in Rio de Janeiro ausgetragen werden sollen, wurde aber wegen der Covid-19-Restriktionen nach Paraguay verlegt. Die Edition von 2019 wiederum hätte Ende Oktober dieses Jahres im chilenischen Los Ángeles stattfinden sollen, war jedoch einen Tag vor Beginn vom südamerikanischen Fußballverband aufgrund sozialer Unruhen und Proteste kurzerhand abgesagt worden. Amtierender Titelverteidiger war daher immer noch Brasilien, das im April 2017 in San Juan (Argentinien) die Gastgeber im Finale nach Verlängerung besiegt und damit seinen zehnten Titel eingeheimst hatte.

Die Finalniederlage vor eigenem Publikum war damals sehr schmerzhaft für die Argentinier gewese...