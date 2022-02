Immer neue Nuancen

Ob Karl May oder Goethe, Fallada, Tucholsky, Molière oder Friedrich Wolf – den unterschiedlichsten Autoren gab Dieter Mann mit immer neuen Nuancen eine Stimme in Hörspielen und Lesungen. So sprach er etwa bei einem Gastspiel von Jewgeni Jewtuschenko im Palast der Republik die Texte des begnadeten russischen Lyrikers in der deutschen Übersetzung.

Begonnen hatte Mann in einer Sprechergruppe. Vom Jugendverband FDJ oder der Gewerkschaft organisiert, traten hier Amateure auf mit klassischen, heiter-ironischen Texten oder Agit-Prop-Sketchen. Der junge Dreher Dieter Mann stieß dazu, als er in Berlin-Mitte an der Arbeiter-und-Bauern-Fakultät sein Abitur nachholte. Und merkte schnell, dass das »sein Ding« war. Schon während des Studiums an der Schauspielschule Ernst Busch in Schöneweide wurde er ans Deutsche Theater geholt. Das sowjetische Gegenwartsstück »Unterwegs« von Wiktor Rosow war ein erster großer Erfolg.

Mit seinem Mentor Wolfgang Heinz als Partner spielte ...