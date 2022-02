Kündigungswelle an der FU

Eine Kündigungswelle in der Verwaltung der Freien Universität Berlin führt dazu, dass seit August 2021 Löhne nicht mehr vollständig ausbezahlt werden. Laut einem Schreiben der technischen Abteilung sei die Personalstelle so unterbesetzt, dass Rufbereitschaftszuschläge nicht abgerechnet werden können. Ein Betriebshandwerker, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, ärgert sich im Gespräch mit jW über die monatlichen Lohneinbußen von 250 Euro und mehr. Dazu käme Unmut über Ungleichbehandlungen, weil Betriebshandwerker – obwohl sie die gleichen Tätigkeiten ausüben – an der FU seit 2018 unterschiedlich hoch eingruppiert sind. Anträge auf Stellenbewertungen, die Abhilfe schaffen könnten, würden mangels Ressourcen bei der Abteilung Stellenwirtschaft seit drei Jahren nicht bearbeitet. Einige mussten Klage einreichen, damit ihre Ansprüche nicht verfallen.

Grund für den Engpass in der Verwaltung ist laut Verdi-Betriebsgruppe eine Kündigungswelle. 50 Besc...