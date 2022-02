Warnung vor Größenwahn

Man reibt sich verwundert die Augen, aber das Bild verschwindet nicht. Die selbstbewussten, hochnäsigen Durchpeitscher des Neubaus der Garnisonkirche in Potsdam haben jetzt offiziell und vom Bundesrechnungshof (BRH) bestätigt bekommen, dass sie Rechtsbruch auf der ganzen Linie begangen haben. Was scheinbar unaufhaltsam war, gedeckt von der Politik in Stadt, Land und Bund, trägt nun das Kainsmal des Verbotenen.

Die »Bürgerinitiative für ein Potsdam ohne Garnisonkirche«, die als einzige die Argumentation des Rechnungshofes seit Jahren vorweggenommen hat, sieht sich bestätigt: »Die Turmkopie ist ein Millionengrab. Die staatliche Finanzierung, die den Baustart erst möglich gemacht hat, ist rechtswidrig und hätte nie erfolgen dürfen. Mit anderen Worten: Der Turm hätte nie gebaut werden dürfen.« Und es ist weder inhaltlich noch im Tonfall übertrieben, wenn es in ihrer Presseerklärung weiter heißt: »Noch schockierender als der Befund selbst ist die Tatsache, dass...