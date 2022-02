»Deutlich machen, wie nah die Kirche am Abgrund steht«

Seit Jahren beschäftigt das Thema sexualisierte Gewalt die katholische Kirche. Die Autoren des zweiten Missbrauchsgutachtens im Auftrag des Erzbistums München und Freising sprachen nun von einer »Bilanz des Schreckens«. Hat Sie das überrascht?

Nein, denn schon die 2010 veröffentlichte Zusammenfassung des ersten Münchner Gutachtens war erschütternd: keine ordentliche Führung der Personalakten, verharmlosende Sprachregelungen von Verbrechen, Täter wurden einfach nur versetzt, ohne die neue Gemeinde zu warnen. Schon seit 1995, seit dem Missbrauchsskandal um den Wiener Kardinal Hermann Groër, setzt sich »Wir sind Kirche« für die Aufdeckung ein.

Wo ist der Aufklärungswille, von dem Verantwortliche immer wieder sprechen?

In Deutschland haben erst die 2010 bekanntgewordenen früheren Missbrauchsfälle an der Berliner Jesuitenschule Bischöfe und Öffentlichkeit aufgeschreckt. Aber es hat bis 2018 gedauert, bis die von den Bischöfen in Auftrag gegebene deutschlandweite ...