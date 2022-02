Tropfen auf den heißen Stein

Energie ist teuer, und im Sommer droht deswegen vielen eine kräftige Nachzahlung. Um die Lasten etwas zu lindern, will die Bundesregierung einen Zuschuss für die Heizkosten zahlen. Entsprechende Pläne passierten am Mittwoch das Bundeskabinett. Nach Aussagen von Bauministerin Klara Geywitz (SPD) könnten rund 2,1 Millionen Menschen in Deutschland in den Genuss kommen.

Unterstützt werden demnach unter anderem Bezieher von Wohngeld, Studenten mit Bafög und Auszubildende. Erstere erhalten den Plänen zufolge einmalig 135 Euro, wenn sie allein leben. Ein Paar bekommt 175 Euro, und für jede weitere Person im Haushalt kommen noch einmal 35 Euro obendrauf. Alle anderen erhalten pauschal 115 Euro.

Dennoch dürfte der Zuschuss kaum ausreichen, um die Belastungen durch steigende Energiepreise für arme Menschen erträglicher zu machen. Das Statistische Bundesamt hatte zuletzt erläutert, dass vor allem Haushalte mit geringem Einkommen durch höhere Preise belastet werden. Im...