Für die Familie

Einen wunderschönen guten Morgen! Die englische Premier League mag ja nicht jeder, doch das könnte sich bald ändern, sie wird nämlich immer südamerikanischer. Luis Díaz etwa, Kolumbianer mit indigenen Wurzeln, ist neuer Spieler des Kloppschen FC Liverpool. Der 25jährige war eine der großen Entdeckungen der Copa América des vergangenen Jahres in Brasilien.

Herkunft ist oft ein Hindernis. »Luchito« musste mächtig kämpfen, um überhaupt Profifußballer werden zu können. Er stammt aus einer Familie der indigenen Wayuú, wuchs in einem Holzverschlag eines provisorischen Siedlungscamps in La Guajira auf, nahe der karibischen Küste Kolumbiens, im Schatten der Kordillere der Sierra Nevada. Er kickte für das Team der Siedlung, das sein Vater trainierte. Fußball spielen, um nicht kriminell oder drogensüchtig zu werden – so geht Sport auf der anderen Seite der Welt. Die Familie Díaz lebte nahe der Kohlemine Cerrejón, das Geld reichte nie. Wie viele arme Kinder Südamerik...