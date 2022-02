Der Zodiac-Killer

Wunderbare Schnapszahl heute, dazu ein großes Krimirätsel. Kalifornien im Dezember 1968. Mit dem Mord an zwei Teenagern in einer Kleinstadt beginnen die Serienmorde des sogenannten Zodiac-Killers, der seine Taten in der Zeitung ankündigt. Während die Bevölkerung in Panik gerät, weil in der Zeitung mal die Wahrheit steht, wird der ermittelnde Polizist Matt Parish zunehmend unter Druck gesetzt. Erreicht nicht die Qualität von David Finchers Verfilmung des Stoffs aus dem Jahr 2007. USA 2005.

Tele 5, 20.15 Uhr

Katarina Witt – Weltstar aus der DDR

Die souveräne zweifache Olympiasiegerin Katarina Witt ist eine der weltweit erfolgreichsten Eiskunstläuferinnen. Sie war die einzige Sportlerin der DDR, die bereits vor d...