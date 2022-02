Degen, Gröllmann, Fallada

Die Kommunisten Marie-Luise und Carl Hotze waren ein Ehepaar in Berlin-Kaulsdorf, das in der Nazizeit überwacht wurde und dennoch 1942 eine jüdische Mutter mit ihrem Sohn auf ihrem Grundstück versteckte. Der Sohn Michael Degen, heute bekannter Schauspieler, der am Montag seinen 90. Geburtstag begehen konnte, hat darüber 1999 in seinem Buch »Nicht alle waren Mörder« berichtet. Degen begann 1946 an der Schauspielschule des Deutschen Theaters seine Ausbildung. Doch so kurz nach dem Kriege war er ein Suchender. Für zwei Jahre ging er 1949 nach Israel, wo er zwar bei den israelischen Streitkräften diente, sich aber weigerte, eine Waffe zu tragen und den Fahneneid abzulegen. »Das war nicht mein Land, mein Kulturkreis«, befand er und meinte, dort auf Dauer unglücklich zu sein. Zurückgekehrt nach Berlin spielte er u. a. am Schiffbauerdammtheater (das damals noch nicht Brecht bespielte) und war mit Rollen in den literarischen Fernsehspielen »Des Vetters Eckfens...