Zum Inhalt dieser Ausgabe | Care-Paket des Tages: Flüssiggas für EU Arnold Schölzel Der Russe bedroht die Westeuropäer mit konstanter Gas- und Öllieferung zu moderaten Preisen, da muss Uncle Sam zu Hilfe eilen. Denn schließlich herrscht Weltkriegsstimmung wie anno 1947, als US-Präsident Harry S. Truman den Kalten Krieg mit den Worten eröffnete: »Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Weltgeschichte muss fast jede Nation zwischen alternativen Lebensformen wählen«, nämlich zwischen Freiheit und Kommunismus. Atombombenwerfer Truman, der zur Vernichtung von Hiroshima und Nagasaki seinem Tagebuch anvertraute, wilde Tiere müssten »wie wilde Tiere behandelt werden«, wol...

Artikel-Länge: 1831 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen