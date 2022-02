Zum Inhalt dieser Ausgabe | Bieterkampf um Schufa Schwedischer Finanzinvestor greift nach größter deutscher Wirtschaftsauskunftei Ralf Wurzbacher Campact schlägt Alarm: »Stoppt den Ausverkauf der Schufa-Daten«, prangt es dieser Tage auf der Webseite des Kampagnennetzwerks. Stein des Anstoßes sind die Pläne der schwedischen EQT-Gruppe, sich Deutschlands größte Wirtschaftsauskunftei mit sensiblen Informationen über 68 Millionen natürliche Personen und sechs Millionen Firmen einzuverleiben. Seit Monaten wütet abseits der Öffentlichkeit ein Bieterkampf um das derzeit noch im Besitz mehrerer Handelskonzerne und Finanzinstitute befindliche Unternehmen, das früher einmal »Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung« hieß. Ein über eine Milliarde Einträge umfassender Datenbestand dürfe nicht zum »Spielball von Finanzinvestoren« werden, warnt Campact und wirbt dafür, dass die übrigen Eigentümer von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen. Wie die Süddeutsche Zeitung (SZ) Ende Januar berichtete, werde der Wettstreit »in Kürze entschieden«. Lange sah es danach aus, als könnte der Private-Equity-Ableger von E...

Artikel-Länge: 4299 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen