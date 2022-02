Billiger Etikettenschwindel

Der Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) mit seinem Vorsitzenden Aiman Mazyek ist ein gerngesehener Dialogpartner für die Bundesregierung bis hin zu Teilen der Partei Die Linke. In der Kritik steht der Islamverband allerdings durch seine Nähe zur Muslimbruderschaft und zu türkischen Faschisten. Nun hat sich der ZMD von einem zentralen Zusammenschluss der Muslimbrüder getrennt. In der am Montag auf der Website des ZMD veröffentlichten Presseerklärung heißt es ohne weitere Begründung, die am 23. Januar pandemiebedingt digital tagende Vertreterversammlung habe mit erforderlicher Zweidrittelmehrheit den Ausschluss der Deutschen Muslimischen Gemeinschaft (DMG) beschlossen. Die Deutsche Muslimische Gemeinschaft ist die zentrale Vertretung der Bruderschaft. Schon seit Ende 2019 ruhte die Mitgliedschaft der DMG, die 1994 eine der Gründerorganisationen des Zentralrates gewesen war. Aufgrund der Verfassungsschutzbeobachtung dieser Vereinigung, der rund 340 M...