Wirtschaftswachstum lässt Arme außen vor

Seit dem Jahreswechsel, um einiges verzögert gegenüber der Entwicklung in vielen anderen Staaten, steigen auch in Indien die Infektionsraten mit dem Coronavirus durch die Omikronvariante wieder deutlich an. Waren die (offiziellen) Tageswerte in den letzten Tagen des Jahres 2021 überhaupt erstmals seit vielen Wochen wieder fünfstellig geworden, steuert die Kurve nun mit deutlich mehr als 300.000 Neuansteckungen pro Tag auf jene dramatischen Spitzenwerte von Anfang Mai 2021 zu, als die Lage für apokalyptische Bilder in den Nachrichten gesorgt hatte. Mit deutlich milderen Verläufen als bei der damaligen Welle ist es bislang längst nicht so dramatisch, obgleich einige Bundesstaaten ihre Vorsichtsmaßnahmen wieder hochfahren. Das Gros der Fälle beschränkt sich zudem noch auf wenige Regionen, ganz vorneweg die urbanen Ballungsräume der Hauptstadt Delhi und der Wirtschaftsmetropole Mumbai.

