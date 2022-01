Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Rottet die Bestien aus! Die verstörende Überheblichkeit der Ignoranz, Folge 1 von 4 Das neue Werk von Raoul Peck: Den ganzen Abend wird hier der enge Zusammenhang zwischen einer rassifizierten Hierarchisierung und Völkermorden in der europäischen Geschichte beleuchtet. Ausgehend vom kolonialen Ursprung der USA wird gezeigt, wie der Rassenbegriff einen institutionellen Status erlangte. Ein mörderischer Ungeist, der auch die Ausplünderung des afrikanischen Kontinents begleitete und sich im Naziprogramm der sogenannten Endlösung niederschlug. Da dürfte es einige Kontroversen geben, über diesen Bogen, der hier geschlagen wird, aber schauen wir es uns an. USA/F 2021. Arte, 20.15 Uhr Panorama – Die Reporter Das Ende des Schnitzels? Lange galt das Schw...

