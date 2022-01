Rumcocktails gegen Beijing

Bringt Jose W. Fernandez die Wende? Der für Wachstum, Energie und Umwelt zuständige Staatssekretär im US-Außenministerium ist am Sonntag in der litauischen Hauptstadt Vilnius eingetroffen, um nach Auswegen aus der wirtschaftlichen Sackgasse zu suchen, in die sich Litauen mit der Eröffnung eines »taiwanischen Vertretungsbüros« manövriert hat. Die gezielte Provokation, eng mit Washington abgestimmt, war als eine Art Leuchtfeuer in der jüngsten US-Kampagne gedacht, die international dafür wirbt, die Beziehungen zu Taiwan auszubauen, um China Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Nun zeigt sich jedoch: China reagiert hart; Litauens bilaterale Wirtschaftsbeziehungen zu ihm sind zum Erliegen gekommen, und, gravierender: Die Volksrepublik will auch keine Waren mehr importieren, die irgendwelche Komponenten aus Litauen enthalten. Der Schritt, mit dem die Regierung in Vilnius erklärtermaßen nicht gerechnet hat, ist für die vielen im Land ansässigen Zulieferer groß...