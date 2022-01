»Österreich hat eine hohe Anzahl von Femiziden«

Wann immer in Österreich eine Frau durch die Gewalt eines Mannes stirbt, protestiert das Bündnis »Claim the Space« am Karlsplatz im Zentrum Wiens. Wie kam es dazu?

Österreich hat im europäischen Vergleich eine sehr hohe Anzahl von Femiziden und ist eines der wenigen Länder weltweit, wo mehr Frauen als Männer ermordet werden. 2021 wurden hier 31 Frauen, Lesben, inter, nichtbinäre und trans Personen, FLINT, von Männern ermordet.

Ausgangspunkt un­serer Proteste war, dass wir von der AG Feministischer Streik schon länger mit türkisch-kurdischen Genossinnen vernetzt waren, die immer wieder auf Femizide in der Türkei aufmerksam gemacht haben. Auch die Kämpfe in Lateinamerika, insbesondere die »Ni una menos«-Bewegung (nicht eine weniger, jW), haben uns inspiriert.

Zur Vernetzung haben wir die Plattform »Claim the Space« gegründet. Wir wollen Femizide mit einer Kritik an der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft verbinden und über diese regelmäßigen Demonstration...