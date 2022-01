Harte Auseinandersetzung

Wie gewohnt stellt auch die aktuelle Ausgabe der Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung neue Forschungsergebnisse und kritische Sichten zu wichtigen und häufig umstrittenen Ereignissen und Problemfeldern der Arbeiterbewegungsgeschichte vor. Das demonstriert etwa der Aufsatz von Michael Klein. Vor allem auf der Grundlage von ausführlichen Zitaten aus den unveröffentlichten Tagebüchern des Kommunisten und Literaturwissenschaftlers Alfred Kantorowicz erschließt der Autor dem Leser ein sehr umfassendes Bild von dessen eigenwilligen und teilweise auch widersprüchlichen Überlegungen und Einschätzungen über die Geschehnisse des 17. Juni 1953 und auch über die Ereignisse in Ungarn 1956. Kantorowicz habe für die Streiks am 17. Juni Verständnis gezeigt, denn im Sommer 1953 habe die SED das Vertrauen der Bevölkerung verloren gehabt. Gleichzeitig erschrak er über die Ausschreitungen, die ihn an ein Deutschland erinnerten, in dem man ihn ermorden wollte. Der Pro...