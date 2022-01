Durch Bildung eine bessere Welt

Die Idee kam nach dem dritten Rum: Aus José Martís »La Edad de Oro« (»Das Goldene Zeitalter«) sollte ein Hörspiel werden. Kein Trunkenheitsspintus, denn die im Buch zusammengefassten Volksheldenbiographien, Lyrik und Märchen haben, dem kubanischen Dichter und Befreiungskämpfer (1853–1895) selbst folgend, den Zweck, »der Entspannung und Bildung der Kinder Lateinamerikas« zu dienen – warum also nicht auch der deutschsprachigen Kinder? Martís Intention erfahren wir vom Erzähler des Hörspiels, in warmem Timbre gesprochen von Manfred Schmitz, Übersetzer der Buchvorlage.

Viel Zeit war nicht zwischen der Idee bei nettem Beisammensein im Garten und der Premiere am Freitag in der Kubanischen Botschaft in Berlin. Damit das Hörspiel fertig gepresst vorliegen konnte, hatten alle Beteiligten nur zwei Monate Zeit. Improvisation war gefordert. Die Herausforderungen des Realkapitalismus erschwerten die Produktion, denn...