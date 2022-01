Zum Inhalt dieser Ausgabe | Gesinnungsethiker des Tages: Sigmar Gabriel Reinhard Lauterbach Wer nie eine Zeile Marx gelesen hat, kennt doch zwei Sprüche von ihm: den vom in Europa umgehenden Gespenst und die Maxime, dass »das Sein das Bewusstsein bestimmt«. Belege für letztere These liefert die Wirklichkeit ständig nach. Jüngstes Beispiel: der einstige Popbeauftragte der SPD und spätere Bundesaußenminister Sigmar Gabriel. Der musste sich, nachdem seine Partei ihn als Minister nicht mehr wollte, einen neuen Job suchen – und fand auch bald eine Anschlussverwendung: als Vorsitzender des proamerikanischen Lobbyvereins »Atlantik-Brücke«. Als solchen interview...

Artikel-Länge: 1798 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen