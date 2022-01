Zum Inhalt dieser Ausgabe | Freiheit für Gefangene des Imperiums Mehr als Aufarbeitung der eigenen Geschichte: Das Black Panther Party Commemoration Committee Jürgen Heiser Die Stärkung der internationalen Solidaritätsbewegung zur »Befreiung von Mumia Abu-Jamal und allen antirassistischen und antiimperialistischen Freiheitskämpfern« hat sich ein für Dienstag abend angekündigtes digitales Gewerkschaftsforum zum Ziel gesetzt. Die seit den 1960er Jahren in den USA politisch aktive Cleo Silvers wird die von südafrikanischen, britischen und US-Gewerkschaften getragene Videokonferenz zur Unterstützung politischer Gefangener moderieren. Silvers ist leitendes Mitglied des New Yorker Black Panther Party Commemoration Committee (BPPCC), das die Konferenz mit vorbereitet hat. Diese afroamerikanische Organisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, das politische Vermächtnis der weltweit bekanntesten Partei der schwarzen Freiheitsbewegung der 60er und 70er lebendig zu halten. Die Übersetzung des Organisationsnamens gibt mit »Komitee zum Gedenken an die Black Panther Party« das politische Programm des BPPCC nur zum Teil wieder, denn das BPPC...

Artikel-Länge: 4034 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen