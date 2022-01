Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Atomkraft ist eine gescheiterte Technologie« Einstufung von Kernenergie und Gas als »nachhaltig« bedient auch militärische Interessen. Gespräch mit Julian Bothe Raphaël Schmeller Es scheint aktuell eine Art Revival von Atomkraft zu geben. Die EU-Kommission will sie jetzt sogar mit ihren Plänen zur Taxonomie als »nachhaltig« einstufen. Wie begründet Brüssel diese Entscheidung? Von der Renaissance der Atomkraft ist schon seit 20, 30 Jahren die Rede. Die findet aber nicht statt. Atomkraft ist eine gescheiterte Technologie. In den vergangenen Jahren sind sehr viel mehr Meiler vom Netz gegangen als neue gebaut wurden. Die einzigen Staaten, die noch auf Atomkraft setzen, sind die mit Atomwaffen – allen voran Frankreich. Hinzu kommen einige Länder, vor allem in Osteuropa, die bislang auf Kohle setzten und mit Atomenergie nun eine angeblich nachhaltige Energiewende einleiten wollen. Wie konnte es dann dazu kommen, dass Atomkraft in die Taxonomie aufgenommen wurde? Über die EU-Taxonomie wird schon sehr lange diskutiert. Dass Atomkraft jetzt Bestandteil davon ist, ist vor allem auf die Bemühungen von Frankreich zurückzuführen. Das war aber nur...

Artikel-Länge: 5034 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen