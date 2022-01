E-Mail für Dich

Kathleens heimelig gestalteter Kinderbuchladen steht kurz vor dem Ruin, weil Joe Fox eines seiner riesigen Buchkaufhäuser in ihrem netten Viertel eröffnet. Die beiden ahnen nicht, dass sie sich längst über das Internet nähergekommen sind. Klassiker des modernen Kennenlernens, mit den Kindern zu sehen, die können dann ablachen, wie das in den 90ern so lief in der Wunderwelt Internet. USA 1998. Mit Meg Ryan, Tom Hanks.

RTL 2, Sa., 20.15 Uhr

Spurensuche

Neue Methoden der Foren sik

Die DNA-Analyse ist eine wichtige Veränderung in der Kriminalistik. Heute sind es vor allem forensische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, von denen man hört, wenn es um neue Meth...