Immer mal an Opi denken

Montag, 24. Januar

Bund und Länder haben heute neue Maßnahmen zur Bekämpfung der Omikron-Welle beschlossen: die Fortsetzung der Debatte über eine Impfpflicht und ein PCR-Test-Verbot für Normalsterbliche. Die Regierung hatte aus den Erfahrungen mit fehlenden Masken und Impfstoffen gelernt und es rechtzeitig unterlassen, Nachschub an Testkits zu ordern. Immerhin sind Grabsteine trotz der Sterberaten noch nicht knapp geworden. Sie müssen nicht vom Staat beschafft werden, weil sie im Kapitalismus ein nachwachsender Rohstoff sind.

Andere Nachrichten: Olaf Scholz hat Andrea Nahles auf den Chefposten der Agentur für Arbeit vermittelt, ihre Bewerbung als Vorsängerin der Fischer-Chöre war offenbar erfolglos. Gegen den neuerdings als Vortänzer auf Internetvideos gefeierten Boris Johnson wird jetzt auch wegen einer Geburtstagsparty in Downing Street ermittelt. Er hofft auf eine Eskalation in der Ukraine-Krise, bevor sie ihn noch in den Tower werfen, und liefert tonnen...