Stelldichein der europäischen Rechten

Europas Ultrarechte geben sich ein Stelldichein in Madrid. Am Freitag begann das »internationale Gipfeltreffen der europäischen Patrioten« unter dem Titel »Europa verteidigen« in der spanischen Hauptstadt. Der Vorsitzende der Partei Vox, Santiago Abascal, hatte eingeladen. Erwartet wurden illustre Gäste: Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban, sein polnischer Amtskollege Mateusz Morawiecki, aus Frankreich die Chefin des Rassemblement National, Marine Le Pen, und aus Italien die Vorsitzende der »Brüder Italiens«, Giorgia Meloni. Für den Freitag waren informelle Treffen vorgesehen, an diesem Sonnabend sollen Gespräche stattfinden, an deren Ende eine gemeinsame Stellungnahme erfolgen soll.

Bereits seit Dezember war das Treffen geplant worden. Damals hatten sich die Vertreter von mehr als zehn nationalistischen Parteien in Warschau getroffen – mehr oder weniger dieselben, die nun auch in Madrid vorstellig wurden. Morawiecki sprach damals von einem »Wendepunkt ...