»Ungleichheit ist kein Phänomen der Pandemie«

In einem Bericht hat Oxfam eine erneute deutliche Zunahme von sozialer Ungleichheit konstatiert. Wie wurde das aufgenommen?

Man muss das über eine längere Perspektive betrachten. Was wir schon sehen, ist, dass wir seit Jahren eine sehr breite Resonanz in den Medien finden. Das Thema spielt eine größere Rolle als noch vor einigen Jahren. Das führt dazu, dass auch Organisationen, bei denen Ungleichheit bislang kaum eine Rolle gespielt hat, das Thema aufgreifen. Was das allerdings an konkreten Maßnahmen nach sich zieht, ist eine andere Frage.

Es hieß, die Pandemie gleiche einem »Goldrausch für Milliardäre«. Warum ist das so?

Seit der Finanzkrise gab es eine ständige Zunahme der Vermögen. Dies hat sich an der Spitze noch mal beschleunigt. Es wurde auch wahnsinnig viel Geld als Unterstützung in die Volkswirtschaften gepumpt. Viel von diesem Geld landete bei denen, die relevante Unternehmen besitzen. Viele profitieren durch ihr Geschäftsmodell. Etwa Digitalfirmen...