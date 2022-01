Er spielt mit uns

Wenn der Abschiedsgruß am Anfang steht, hat man es vielleicht mit einer Welt zu tun, in der nicht alles so ist, wie es scheint. Diese Möglichkeit sollte man zumindest im Kopf behalten, wenn man das 32. Album des chamäleonhaften Brit-Rock-Crooners Elvis Costello hört. Vorn ist hinten, oben unten, der Weg führt in ein verzwicktes Labyrinth aus Spiegelungen und Zitaten.

»Farewell, OK« heißt das erste Stück – es rennt einem in weniger als drei Minuten davon. Für Girlanden ist im Grunde kein Platz auf diesem kratzigen Werk, mit dem sich Costello ohne viel Firlefanz zurückbeamt in die Postpunkära. Gleichzeitig wird man den Eindruck nicht los, dass sich hier so einiges versteckt, was uns Costello wie ein Taschenspieler vorenthält bzw. auf dem Silbertablett serviert, freilich nur, um uns von dem, was er hinter seinem Rücken veranstaltet, abzulenken. Klingen diese Tricks im ersten Song noch verdächtig nach »Back in the U. S. S. R.«, sind die Referenzen im zweiten, ...