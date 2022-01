Zum Inhalt dieser Ausgabe | Weichen für Eskalation gestellt China-Litauen-Streit: EU attackiert Beijing scharf und droht mit Sanktionen Bernd Müller Im Streit zwischen Litauen und der Volksrepublik China setzt die Europäische Union auf Eskalation. Am Donnerstag leitete sie gegen das asiatische Land ein Verfahren bei der Welthandelsorganisation (WTO) ein und warf Beijing »diskriminierende Handelspraktiken gegen Litauen« vor, die sich auch auf andere Exporte aus dem EU-Binnenmarkt auswirkten. Zuvor seien Versuche gescheitert, den Streit beizulegen. China wies die Vorwürfe zurück, wonach das baltische Land abgestraft werden solle. Sie seien »unbegründet und widersprechen den Tatsachen«, sagte am Donnerstag ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums. Dabei betonte er, dass es sich bei der Auseinandersetzung zwischen beiden Staaten um eine politische und nicht um eine wirtschaftliche handle. »Wir hoffen, dass die EU richtig von falsch unterscheidet und wachsam gegenüber Litauens Versuch bleibt, die Beziehungen zwischen China und der EU als Geisel zu nehmen«, sagte er weiter. Das baltische Land sollte w...

