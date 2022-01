Eine Stimme der Vernunft

Der erbitterte Informationskrieg zwischen dem kollektiven Westen unter Führung der USA und NATO einerseits und Russland andererseits, der zur Zeit nicht etwa nur wegen der Spannungen zwischen Kiew und Moskau in einen offenen kriegerischen Konflikt umzuschlagen droht, beunruhigt die sogenannten einfachen Menschen ohne jeglichen politischen Einfluss in Ost und West gleichermaßen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ließ es an antirussischer Militanz bei seinem letzten Treffen mit den Außenministern der formal bisher immer noch militärisch bündnisfreien Staaten Finnland und Schweden am 24. Januar nicht fehlen.

Vor dem Hintergrund beschworener Drohungen von seiten des von der NATO bereits heute weitgehend eingekreisten Russlands bemühte er sich zwar vergeblich, die beiden nordischen Nachbarstaaten zum offiziellen Beitritt in die westliche Militärallianz zu bewegen. Trotz bereits bestehender enger Kooperation zwischen NATO und den Streitkräften Finnlands und ...