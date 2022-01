Re: Überleben im Holocaust

Geheimen Verstecken auf der Spur

Die Wissenschaftlerin Natalia Romik suchte in Polen nach Verstecken aus der Zeit von Vernichtungskrieg und Holocaust. Auf einem Friedhof in Warschau entdeckte sie den Zugang zu einem Bunker, in den Karpaten untersuchte Romik eine 650 Jahre alte Eiche. In deren Hohlraum überlebten zwei Brüder den Zweiten Weltkrieg. Kann und möchte man sich nicht ausdenken. BRD 2021.

Arte, 19.40 Uhr

The Crew – Inferno am ­Himmel

Weil er einen widersinnigen Befehl nicht ausführen will, fliegt der junge Pilot Alexej aus dem Soldatenberuf. Geradezu wie er ist, macht er sich auch bei den Kollegen im neuen Job bei einer zivilen Fluglinie nicht übermäßig beliebt. Doch als die Crew auf einem Flug einen Notruf erhält, muss sie zusammenhalten. Interessant, wie die Russen diesen bekannten Plot spiel...