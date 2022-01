Zum Inhalt dieser Ausgabe | Aufgeschoben, nicht aufgehoben Serbiens Regierung stoppt Lithiumabbau in Jadar-Tal nach Massenprotesten und vor Wahlen Roland Zschächner Der Traum vom Lithiumabbau in Serbien ist vorerst auf Eis gelegt. Premierministerin Ana Brnabic verkündete vergangene Woche, alle bisherigen Pläne des britisch-australischen Bergbaukonzerns Rio Tinto würden annulliert. Damit setze ihre Regierung alle Forderungen der Umweltbewegung um, die seit vergangenem Jahr mit Massenprotesten und Straßenblockaden das Ende des Projekts gefordert hatte. Rio Tinto ist seit Anfang der 2000er in Serbien aktiv. Damals wurde im Jadar-Tal im Westen des Balkanlands ein umfangreiches Vorkommen des Gesteins Jadarit gefunden, eine Verbindung von Bor und Lithium. Letzteres ist ein Grundstoff für Batterien von E-Autos und damit wichtig für die vom Kapital getriebene Energiewende. In Belgrad träumte man bereits davon, nicht nur das wertvolle Mineral zu schürfen, sondern gleich eine ganze Produktionskette inklusive Batterieherstellung und -recycling zu errichten. Insgesamt 2,4 Milliarden US-Dollar will Rio Tinto in Serbien investieren....

Artikel-Länge: 4035 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen