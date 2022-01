Hoffnungsspender des Tages: Giovanni Infantino

Füttert die Welt, lasst sie wissen: Es kommt vom Fußballweltverband. Religiöser Spirit wurde bereits mitgeliefert, als sich die FIFA als »in Gedanken und Gebeten« anwesend bei den Opfern und anderen Betroffenen der Massenpanik am Rande eines Afrika-Cup-Spiels am Montag in Kameruns Hauptstadt Jaunde erklärte. Am Mittwoch schmierte FIFA-Boss Giovanni Infantino bei der Debatte zum Kommissionsbericht »Fußballverwaltung: Wirtschaft und Werte« in Strasbourg beim Europarat noch metaphysischen Mitgefühlssenf drauf. So verteidigte er die Bestrebungen, Weltmeisterschaften im Herr...