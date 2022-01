Zum Inhalt dieser Ausgabe | Schnee und Kälte Syrien: Wintereinbruch trifft Bevölkerung. Sanktionen verschärfen Wirtschafts- und Energiekrise Karin Leukefeld, Damaskus Die deutsche Welthungerhilfe und UN-Organisationen warnen angesichts eines heftigen Wintereinbruchs vor einer Katastrophe in den Lagern für inlandsvertriebene Syrer in Idlib und nördlich von Aleppo. Diese Gebiete stehen größtenteils unter der Kontrolle Ankaras und von bewaffneten Gruppen, die von der Türkei und anderen Staaten unterstützt werden. Die nach UN-Angaben rund 2,8 Millionen dort lebenden Menschen werden von der UNO aus der Türkei mit humanitärer Hilfe versorgt. Der stellvertretende UN-Koordinator für humanitäre Hilfe in Syrien, Mark Cutts, sprach am Montag von »Horrorszenen«. Die UN-Helfer hätten Personen aus Zelten gezogen, die unter Schneemassen eingestürzt seien. Weil es zu wenig Schaufeln gebe, müssten die Menschen den Schnee mit bloßen Händen wegräumen. Cutts beklagte, dass die Vereinten Nationen ihnen wegen Geldmangels nicht die notwendige Hilfe zur Verfügung stellen könnten. Die humanitäre UN-Nothilfe für Syrien habe 2021 weniger als die ...

Artikel-Länge: 3440 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen