Zum Inhalt dieser Ausgabe | Angst vor Machtverlust Polens Regierungspartei spürt Gegenwind: Kaczynski ruft zu Geschlossenheit auf Reinhard Lauterbach In Polen hat die Regierungskoalition Anfang Januar einen Gesetzentwurf zur Benennung von Straßen und Plätzen im Sejm eingebracht. Das Vorhaben soll ausschließen, dass Benennungen solcher Objekte nach Personen, die »einen bedeutenden Beitrag zur polnischen Geschichte geleistet« haben, von Kommunalvertretungen rückgängig gemacht werden können. Bekanntestes Beispiel ist ein beliebter Demonstrationstreffpunkt polnischer Rechter, die »Roman-Dmowski-Kreuzung« im Warschauer Stadtzentrum, benannt nach einem ideologischen Stammvater des modernen polnischen Nationalismus und einem bekennenden Antisemiten. Im Stadtrat gab es Sympathien für die Idee, den Ort in »Kreuzung der Frauenrechte« umzubenennen. Das soll jetzt a priori ausgeschlossen sein. An sich könnte man sagen, das sei eine Marginalie, die allenfalls das Verhältnis von Zentralregierung und kommunaler Selbstverwaltung berührt. Aber der Vorstoß ist auch der Versuch der Regierungspartei PiS, die Ergebnisse von...

