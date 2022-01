»Das kann sich kaum jemand leisten«

Wohnungsnot ist in vielen deutschen Städten ein drängendes Problem. Das Potsdamer Netzwerk »Stadt für alle« hat sich zum Ziel gesetzt, über den Leerstand in der Stadt zu informieren. Wie kommt man überhaupt zu belastbaren Zahlen?

Wir haben so eine Art Leerstandsmelder schon vor ein paar Wochen installiert, wo Mieterinnen und Mieter Nachrichten schicken, wenn sie einen Leerstand sichten. Außerdem haben wir die Zweckentfremdungsverordnung in Potsdam mit auf den Weg gebracht. Mit dem Phänomen der sogenannten möblierten Mikroappartements setzen wir uns in Potsdam schon lange auseinander. Während der Coronapandemie steht die Mehrheit dieser überteuerten Appartements einfach leer.

Hilft die Zweckentfremdungsverordnung dabei, das Leerstandsproblem zu lösen?

Aus unserer Sicht nicht. Das entsprechende Gesetz des Landes Brandenburg, welches die Grundlage ist, gibt es schon seit dem Jahr 2019. Die Stadt selber hat noch mal zwei Jahre gebraucht, um eine eigene Verordnun...