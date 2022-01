Bankrotterklärung beim Arbeitsschutz

Kontrollen vom Schreibtisch aus »sind Papierkontrollen – und damit eine Farce.« Das ist einer der Schlüsse, den die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) aus dem aktuellen Regierungsbericht »Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit« gezogen hat. In der Coronapandemie ist auch für viele Arbeitsschutzkontrolleure die eigene Arbeit ins Homeoffice verlegt worden. Dabei sei gerade dann eine effektive Arbeits- und Gesundheitsschutzkontrolle notwendig – ob auf der Baustelle, in der Gebäudereinigung oder in der Fleischfabrik, erklärte die IG BAU am Dienstag.

Laut dem Report des Bundesarbeitsministeriums, der am 5. Januar vorgestellt wurde und das Berichtsjahr 2020 umfasst, ging die Zahl der staatlichen Arbeitsschutzkontrollen deutlich zurück. Bundesweit haben im Jahr 2020 nur noch 128.000 Prüfungen stattgefunden. Zwe...